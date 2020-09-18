بهاء الدين محمد: عمرو دياب سمع كلمات "قالي الوداع" في التليفون

استعاد الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، ذكريات كتابته لكلمات أغنية "قالي الوداع" للهضبة عمرو دياب، من ألبوم "علم قلبي" عام 2003.

وكتب بهاء الدين محمد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: عمرو، بعتلي اللحن أركب عليه كلمات، بعد ساعة كلمني قالي إيه الأخبار؟ قولتله لسه ماكتبتش غير سطرين قالي سمعني.

وتابع: قولتله، قالي الوداع وح أقوله إيه هو الوداع يتقال فيه إيه، فوجئت بصوته المليان فرحة بضحكة وقالي خِلصت خِلصت خلاص، وطريقة استقباله فرحتني وقعدت كملتها.

وأضاف "بهاءالدين"، قائلًا: وهي دي الطاقة اللي بيديها لأي حد بيكتبله أو بيشتغل معاه.

"قالي الوداع.. وهقول له إيه، هو الوداع يتقال فيه إيه.. اخترته ليه واخترني ليه، كان قلبي ليه وقلبه مش ليّا.. حسيت إني لقيت حلم السنين، وصحيت فجأة بقيت من المجروحين"، من كلمات أغنية "قالي الوداع" التي كتبها بهاء الدين محمد، ألحان خالد عز، توزيع فهد.

وصدر ألبوم "علم قلبي" عام 2003، وتضمن 12 أغنية أبرزها "أنا عايش، يا كنزي، لو عشقاني، تقدر تتكلم، علمني هواك، كلهم، خليني جنبك".

وقدم الشاعر بهاء الدين محمد، في ألبوم "علم قلبي"، نحو 4 أغنيات منها "قالي الوداع، لو عشقاني كلام تاني، حبيبي ياعمري، إنت مقولتش ليه م الأول".

وعدّل الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، أغنيته "ضحكت" والتي قدمها مع الفنان عمرو دياب عام 2007، وقدمها بشكل كوميدي في محاولة للتوعية بفيروس كورونا.

وشارك الشاعر، كلمات أغنيته الجديدة في منشور له عبر حسابه الخاص على فيسبوك، مذيًلا كلماته بقوله: "مع الاعتذار للأغنية".

وجاءت الكلمات الجديدة للأغنية: "كحت؟ يعني شايله وباء.. وخلاص دي كورونا بكل غباء.. ياللا يا قلبي ضمها ياللا.. حضنك حجر وأحلا دواء".