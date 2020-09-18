خطوات توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي للمنازل خلال 14 يوما

أعلنت الشركة القابضة لـ مياه الشرب والصرف الصحي الأوراق والمستندات والإجراءات التي يجب أن يتبعها المواطن لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمباني السكنية الصادر لها موافقة من الحي المختص خلال 14 يوما.

المستندات المطلوبة

- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصل.

- سند الحيازة.

- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك "إن وجد".

- التليفون الأرضي والمحمول للعيل والبريد الإلكتروني الشخصي.

- الرسومات الهندسية ورسم كروكي للموقع.

- الرخصة "صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف "إن أمكن".

- بطاقة الرقم القومي للعميل.

- إيصال مياه من أقرب جار.

- إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.

- أي مستندات ترى الشركة طلبها ويكون ضروريا لصحة وسلامة عملية التوصيل.

الإجراءات

- استيفاء العميل لطلب الخدمة.

- سداد العميل قيمة المعاينة والملف.

- إجراء فني الشبكة المعاينة على الطبيعة.

- إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء.

- قيام العميل بسداد قيمة المقايسة "نقدا وبالتقسيط".

- قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر.

- قيام الفني المختص بصرف المهمات من المخازن.

- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

- توقيع العقد.

- الانتهاء من تقديم الخدمة.

موقع تقديم الخدمة والفترة الزمنية

في جميع مراكز خدمة العملاء بجميع فروع شركات مياة الشرب والصرف الصحي التابعة علي مستوي المحافظات.

- عمل المعاينة وتحديد قيمة المقايسة خلال يوم.

- إصدار أمر الشغل وتنفيذ المقايسة خلال 7 أيام.

- إجمالي المدة للتنفيذ خلال 14 يوما.

الرسوم المطلوبة

طبقا للائحة التجارية الموحدة.