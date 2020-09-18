5 آلاف جنيه مكافأة عضو الشيوخ شهريا واشتراك للسفر مجانا

يستعد مجلس الشيوخ لاستقبال أعضائه الجدد لاستخراج الكارنيهات بعد غد الأحد، لانطلاق أعماله، بموجب القرار الذي سيصدر من رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ الجديد رقم 141 لسنة 2020، تكون مدة الفصل التشريعى لمجلس الشيوخ 5 سنوات، ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

ويستقبل المستشار محمود إسماعيل القائم بمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ، 200 عضو هم إجمالي عدد الفائزين بالمقاعد النيابية الفردية والقائمة، فيما ينتظر الجميع قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 عضو ،ليكتمل بذلك تشكيل مجلس الشيوخ، والذي يتألف من 300 عضو.

ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ من موازنة المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمى على 4 أمثال المبلغ المذكور.

فيما يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى وكيلا المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

وبموجب استخراج كارنية العضوية، يتاح للعضو استخراج اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو.

وعملا بمواد القانون الخاص بمجلس الشيوخ ،يجب على عدد من النواب إبراء ذمتهم المالية، وتنص المادة "46" من القانون، أنه على عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.

ولا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.

وتعد مخالفة عضو مجلس الشيوخ لأي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل إخلالاً بواجبات العضوية.