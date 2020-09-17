عضو مجلس الشيوخ: اتوقع انتخابات مجلس النواب المقبل أكثر سخونه

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الأعضاء الجدد لديهم شعور بأن الحمل ثقيل في المسؤولية، بالرغم من مباركة الكثيرون من المواطنين لهذا المنصب: "عشم الناس وتفائلهم بوجود شباب في مجلس الشيوخ محملنا مسؤولية كبيرة".

وأضاف "القط" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك الكثير من الملفات المفتوحه في مصر سيسعي أعضاء المجلس إلى إنجازها خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه قلق للغاية من وجود مسؤوليات كبرى على عاتقه وزملائه كما يوجد الكثير من الألتزامات له كضو مجلس شيوخ، كما أن هناك الكثير من الأحمال تجاه إنجاز الملفات المطروحه: "القلق ده مصدرة أني عمال أخطط أعمل ايه الفترة اللي جاية واشتغل أزاي علشان البلد بتجري بسرعة وانجازتها كبيرة، ولازم يكون ليا دور أرضي أمال الناس اللي اتعشمت فيا".

وأكد أن مجلس النواب القادم سيكون التطور الطبيعي للديمقراطية في مصر، وسيشهد المجتمع وجود عدد أكبر من الأحزاب المشاركة في البرلمان المقبل، كما سيكون هناك أيدولوجيات وأفكار مختلفة أكبر في البرلمان المقبل، وسيكون هناك تنوع وتوسع في الفكر والرأي وقوانين معبره عن الشارع المصري بطريقة أفضل، مشيرا إلى أن انتخابات مجلس النواب القادمة ستكون أكثر سخونة، وتوقع وجود مزيدا من الأحزاب في التشكيل البرلماني المقبل.