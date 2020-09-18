فرج عامر لـ"الوطن": اعتزلت العمل النيابي ومحدش كلمني علشان انسحب

أعلن النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عدم خوضه لانتخابات البرلمان 2020، وقال "عامر" فى تصريحات لـ"الوطن": أنا جندى فى الميدان وتحت أمر بلدى ومش بتأخر عنها، ولكن أصبحت غير قادر على كل هذا الكم، من العمل ، ولاسيما أننى لدى عملى الخاص فضلا عن رئاسة نادى الاتحاد السكندرى، وبصراحه لما يتنقل البرلمان للعاصمة الإدارية الجديدة لن يكون فى استطاعتى الذهاب إلى هناك لبعد المسافة".

فرج عامر: أقسم بالله محدش كلمني

واستطرد "عامر": "أقسم بالله محدش كلمنى ولا طلب منى شىء والجميع ينتظر رئاستى لقائمة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية ،ولكن راجعت أمورى ورأيت أنه دون استطاعتى أن أقوم بكل هذة الآعمال فى وقت واحد".

وتابع: "لكل حادث حديث، ومازالت الفترة المتاحة للتقدم بأوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب مفتوحه حتى يوم 26 من الشهر الجارى بموجب الجدول الزمنى الذى اعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات".

كان النائب فرج عامر قد دون عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى بأنه لن يخوض انتخابات مجلس النواب، وقال :اعتذرت عن الترشح لمجلس النواب لعدم استطاعتى مواصلة العمل النيابى ،ولقد أديت واجبى نحو بلدى وعملت 18 قانون .وترأست لجنة الشباب والرياضة ولجنة الصناعة بنجاح واداء راقى كان مثار تقدير واجماع الجميع، وأشعر أننى جندى أخدم وطنى فى أى موقع برجولة وشرف وأمانة .

وشهد اليوم التالى لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب ،ضعفا فى الحضور من المرشحين لهذة الانتخابات لتقديم أوراقهم .ويبدأ التصويت على الانتخابات الأربعاء والخميس والجمعة من 21 إلى 23 أكتوبر للمصريين بالخارج ويومي 24 و25 أكتوبر للمصريين بالداخل، و يكون الموعد النهائي للنتيجة 14 ديسمبر 2020، وذلك بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية وجولات الإعادة الخاصة بهم.