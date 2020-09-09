فرج عامر يشيد بتخفيض التصالح في مخالفات البناء: خطوة مهمة

أكد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تخفيض رسوم التصالح في المحافظات خطوة مهمة تؤكد حرص الرئيس السيسي على المواطنين، ويعكس اهتمام الحكومة بملف التصالح في مخالفات البناء وانهاء العشوئيات في مصر.

وقال عامر في تصريحات لـ"الوطن"، تعليقا على المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء اليوم، إن معركة مخالفات البناء هي جزء في ملف محاربة الفساد والقضاء على العشوئيات والقضاء على فساد متراكم من عشرات السنين وهو فساد المحليات.

وطالب، عدم الانسياق وراء الشائعات التي تصدرها كتائب الجماعة الارهابية التي لا تطيق الصلاح والتنمية والمشروعات القومية في كل ربوع مصر، ويحاولون تشويه كل الإنجازات ونشر الشائعات المغرضة.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ملف التصالح في الإسكندرية من أهم الملفات، حيث تتواجد ثلث مخالفات البناء في الإسكندرية، ويرجع ذلك الى فساد المحليات، مشيرا إلى أن إزالة المخالفات تهدف لحفظ أرواح المصريين، حيث رأينا مسلسل انهيار العقارات خاصة في الإسكندرية، ولهذا السبب لم يعد السكوت على هذا الملف رفاهية أو اختيار، ولذلك لابد من تعاون المواطنين مع الدولة.