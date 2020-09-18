محافظ البحيرة: 7 صروح طبية عملاقة ستدخل الخدمة قريبا

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، افتتاح عدد من الصروح الطبية الجديدة لتدخل الخدمة قريبا، لتقديم أفضل رعاية علاجية وطبية لأبناء المحافظة، ومنها مستشفى كوم حمادة المركزي، المقام وفق أحدث النُظم والتقنيات العالمية.

وأشار "آمنة" إلى أن المستشفى سيضم أحدث الأجهزة بتكلفة تقارب المليار جنيه، من أعمال إنشائية وأجهزة ومعدات وتأسيس، والمقرر افتتاحها رئاسيًا خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن المحافظة ستشهد افتتاح ودخول الخدمة الطبية لمجمع الأمراض المتوطنة بدمنهور، المُشيد على مسطح 1200 م2 بتكلفة 20 مليون جنيه، وكذا تطوير وتجهيز قسم الأشعة بمستشفى إدكو المركزي، بإضافة أشعة مقطعية بتكلفة 6 ملايين جنيه، وتطوير واستحداث خدمة طبية بمستشفى إدكو المركزي، بإنشاء بنك دم جديد للمبنى، والتجهيز مشاركة مجتمعية وجهود ذاتية بتكلفة 2.5 مليون جنيه.

وكان جرى تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى إدكو المركزي، بمشاركة مجتمعية وجهود ذاتية بتكلفة 2 مليون جنيه، وتطوير وحدة العناية المركزة وقسم الأطفال بمستشفى رشيد، مشاركة مجتمعية وجهود ذاتية بتكلفة 2 مليون جنيه، وتطوير وتجهيز وحدة عناية مركزة أطفال بوحدة إيتاي البارود بعدد 8 أسرة عناية و6 حضانات بتكلفة 1.5 مليون جنيه.