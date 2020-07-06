"ديرمواس المركزي" صرح طبي جديد يدخل الخدمة قريبا في المنيا

في أقصى جنوب المنيا وتحديدا بمركز ديرمواس، يواصل العمال العمل ليلا ونهارا لسرعة إنهاء الأعمال المتبقية بالمستشفى المركزي، التي أوشكت على الانتهاء، لتكون من أكبر الصروح الطبية التي تخدم مراكز جنوب المحافظة.

المهندسة نبيلة علي، رئيس مركز ديرمواس، قالت إنها وجهت بتذليل كل العقبات وتقديم كل أشكال الدعم لافتتاح المستشفى في أقرب وقت تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة خطوات التنفيذ لحظة بلحظة.

وأضافت أن يتم تذليل أي عقبات تعوق سرعة التنفيذ، وتسعى جاهدة لدخول المستشفى الخدمة في أقرب وقت ممكن، لتكون طفرة في الخدمات الطبية المقدمة لأهالي ديرمواس الذين يستحقون الحصول على أفضل خدمة في كل المجالات.

وأوضحت أن هناك متابعات يومية من محافظ المنيا لتطورات العمل بالمشروع وأنه يتم رفع تقرير أسبوعي بمستجدات الموقف التنفيذي يعرض على اللواء مجدي عبد الحميد مستشار المحافظ للمشروعات، للوقوف على أي عقبات تعوق الإسراع في إنهاء الأعمال لسرعة الافتتاح ودخول الخدمة في أسرع وقت للظروف التي تمر بها مصر والعالم نتيجة انتشار فيروس كورونا والحاجة إلى هذا الصرح الطبي الذي سيضم العديد من الأقسام والتخصصات الطبية الجديدة وأحدث الأجهزة الطبية والكوادر البشرية المتخصصة.

وأشادت رئيس المركز بالدور الوطني لجهاز الخدمة الوطنية الذي تحمل مسؤولية التنفيذ بهذا المستوى الرفيع والتي أظهرت الخبرات المتميزة التي يتمتع بها الجهاز، ووعدت أهالي ديرمواس بأنها ستسعى جاهدة إلى رفع مستوى كافة الخدمات في الفترة القادمة وأنها لن تدخر جهدا في سبيل ذلك.