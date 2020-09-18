قبطي يهدي نسخة من القرآن لمسؤولي الأوقاف في الأقصر

أهدى شاب قبطي نسخة من القرآن الكريم لمسؤولين بوزارة الأوقاف، بمناسبة افتتاح مسجد بقريته وإقامة أول صلاة جمعة به بمحافظة الأقصر.

واستقبل المصلون بمسجد الرحمة بعزبة الأمير بمركز أسنا، الشاب القبطي سامح ثابت بحفاوة، حيث اعتاد الأخير القيام بمثل هذه المبادرات منذ سنوات بعنوان "التعايش السلمي بالصعيد"، والتي تهدف لتقوية علاقات المحبة والتآخي والمحبة بين المسلمين والأقباط.

وتتضمن المبادرة عددا من الأنشطة الفنية والاجتماعية والرياضية والحوارية، كما تعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم عن الآخر المختلف في النوع أو الدين أو اللون، وتشمل الفعاليات عددا من المبادرات بمناسبة الأعياد الخاصة بالمسلمين والأقباط على حد سواء.