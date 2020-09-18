حسب الله الكفراوي: مبارك مكانش فاسد.. والشر كان في سوزان وعلاء وجمال

قال المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الاسكان والتعمير الاسبق، ومحافظ دمياط الاسبق، إن الدكتور مصطفي مدبولي بذل جهدا كبيرا منذ توليه رئاسة الوزراء في ملف الإسكان والبناء والتعمير، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تمكن من احتواء الغضب من قانون التصالح في مخالفات البناء، بكل شفافية وشجاعة.

وأضاف الكفراوي، في حوار لـ"الوطن"، أن الدكتور مدبولي لم يدفن رأسه في الرمل مثلما فعل الكثير من قبل.

وإلى نص الحوار:

مصطفى مدبولي لم يدفن رأسه في الرمل وواجه مشاكله

* كيف ترى التنمية ومنظومة الإصلاحات في عهد الرئيس السيسي ورئاسة وزراء الدكتور مصطفي مدبولي؟

- أنا متابع لأعمال الإصلاحات الأخيرة التي يتولاها الدكتور مصطفى مدبولي، وأرى أنه يبذل جهدا كبيرا منذ توليه رئاسة الوزراء، وأنه يقوم بعمل مهم في الجزء الخاص بالإسكان والتعمير، كما أن الغضب الذي أصاب للناس من قانون التصالح مع الدولة في مخالفات الإسكان، استطاع مدبولي أن يحتويه بكل شفافية وشجاعة، ولم يفعل كما فعل الوزراء من قبله ودفن رأسه في الرمال بل واجه الغضب بكل شفافية وحاول إصلاح المشكلات، وتدارك الأخطاء بشكل سريع، وأقام مؤتمرا صحفيا لمصارحة الشعب بذلك، وأنا أرى أنه رائع وأشكره على مجهوده.

الشفافية هي مفتاح حل أي مشكلة.. ومدبولي يتبعها

* كيف ترى الطريقة التي تعامل بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع ملف التصالح في مخالفات البناء؟

- مدبولي صارح الشعب، وأرى أن الشفافية مع الشعب هي حل أي مشكلة، ومدبولي يتبع هذا النهج، ومن المؤكد أن عدم المصارحة يجعل من المشكلة كارثة، وأنا أرى أن مدبولي يدرك ذلك جيدا، كما أن قانون التصالح من القرارات الجيدة الصادرة عن الحكومة، لأنه ليس من الطبيعي أن تظل هذه المخالفات موجودة خاصة في ظل استراتيجية بناء دولة حديثة، ولم تترك الموضوع للوقت، وقررت مواجهة الخطأ.

السادات كان رئيس دولة من الدرجة الأولى ولم يكن سهلا

* لماذا لقبت بأبو المدن الجديدة أثناء توليك الوزارة؟

- بسبب إقامة قلعتي مدينتي العاشر من رمضان و 6 أكتوبر الصناعيتين وباقي المدن الجديدة والمشروعات العملاقة، بداية من الصرف الصحي، وميناء دمياط وتعمير سيناء والساحل الشمالي وسوق العبور، والبداية عندما كان الرئيس الأسبق أنور السادات، - الذي لم يكن رئيسا عاديا- كان رجل يتمتع بالذكاء والحيطة، والسادات كان رئيس دولة من الدرجة الأولى ولم يكن سهلا ففي إحد زياراته إلى أمريكا وقتها التقى الرئيس الأمريكي وسأله، لماذا الشعب المصري يقيم على 4% فقط من مساحة مصر، وباقي المساحة غير مستغلة، غضب السادات من السؤال، وكيف يرانا الأمريكيون بهذا الشكل ونحن لم نلاحظ هذه النقطة، وعندما عاد إلى مصر قرر أن يستغل مساحة مصر في البناء والتوسع العمراني، وقتها كان أنور السادات يعرفني جيدا بسبب عملي في إعمار منطقة السويس، وكان يلتقي بي كثيرا، لشرح تفاصيل المشروعات التي نعمل عليها، وبعد أن قرر الاتجاه في البناء العمراني على مساحة أكبر من المستغلة، تم تعييني وزيرا للإسكان، ووقتها بدأنا العمل على إعمار المناطق غير المستغلة وإنشاء المدن الحديدة، لكن الحظ لم يحالف السادات وتوفي قبل أن يكمل مشروع حياته.

* لماذ قدمت استقالتك من منصب وزير الإسكان؟

- انا قدمت استقالتي 3 مرات في أول مرة قال لي الرئيس الأسبق حسني مبارك، "لو خرجت من الوزارة رجلي على رجلك، زي ما دخلناها مع بعض هنخرجها مع بعض"، وقتها تراجعت عن الاستقالة، وقمت بتقديمها مرتين وفي آخر مرة وافق عليها ولا أعرف لماذا وافق الدكتور عاطف صدقي على استقالتي، ولا لماذا لم يحاول إقناعي بالبقاء كما حاول معي الدكتور يوسف والي، على سبيل المثال، في تقديم المرة الثانية للاستقالة، وهي المحاولة التي انتهت بالنجاح في إقناع الدكتور والي بالبقاء في الوزارة، وللأسف الوضع في الحكومة وقتها كان بمثابة شلة هي التي تسيطر على الحكم، وكانوا معظم الحكومة أرصدتهم بالخارج، تتعدى الملايين وقتها وطائراتهم بالمطارات على استعداد للمغادرة حال خروجهم من الوزارة.

مبارك لم يكن فاسدا والأشرار كانوا حوله

* كيف كنت ترى الرئيس الأسبق حسني مبارك وهل هو السبب في الفساد الذي حدث في مصر أثناء توليه الحكم؟

- حسني مبارك لم يكن رجلا فاسدا بل العكس هو من أطيب الرؤساء الذين قابلتهم، وكان همه الأكبر مصلحة مصر في المقام الأول، مبارك كان رجلا طيبا جدا لم يكن يحمل شرا، لكن الشر في زوجته وأبنائه، والمشكلة لم تكن عند مبارك لكن المشكلة الحقيقة كانت عند أولاده وزوجته، فقد كانوا يريدون التحكم في كل شيئ، والسيطرة على الحكم في مصر، وكانت المشكلة أيضا في الحكومة التي كانت حوله وقتها وفي عام 2005، بلغت الرئيس مبارك أن مصر على وشك الانفجار، فقال لي "اطمئن البلد ممسوكة كويس"، وأتذكر ما حدث في مؤتمر الحزب الوطني عقب الانتخابات البرلمانية، عام 2005.

زوجة مبارك وأولاده كانوا يسيطرون على الحكم

* هل طلب منك علاء مبارك قطعة أرض وأنت رفضت ذلك؟

- بالفعل علاء مبارك طلب مني إعطائه 1000 فدان في الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، فرددت عليه، في البداية وهزرت معاه وتصورت إنه بيهزر وبعد ذلك سألته إذا كان الرئيس مبارك علي علم بطلبه، فابلغني انه لا يعلم، وقولت له، "خلي بابا يكلمني" ولم أوافق على طلبه، وغضب مني علاء وقتها.