"آداب الدقهلية" تقبض على طفل "عاوز أشتري شبشب": مكسبه اليومي 1500 جنيه

"أنا مش متسول، أنا عاوز أشتري شبشب" كلمات يستعطف بها طفل صغير المارة في شوارع المنصورة، وهو يمشي حافيا لإقناعهم بمساعدته، إلا أن أحد المواطنين تمكن من التقاط فيديو له وهو يعد حصيلة التسول ونشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ظهر الطفل وهو يجلس على أحد السلالم في مدينة المنصورة، ويخرج من جيوبه حصيلة تسوله، وجلس يعد النقود الورقية ثم النقود المعدنية، ووضعها في جيبه ثم انطلق ليستكمل تسوله من جديد.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث، بتداول صفحات التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو لطفل وهو يحسب حصيلة تسوله في المنصورة.

ووجه مدير المباحث لإدارة حماية الآداب العامة برئاسة العقيد أحمد رمضان، رئيس مباحث الآداب، بسرعة تحديد الطفل وضبطه.

وتمكنت قوة من مباحث الآداب من ضبط الطفل و3 آخرين، يمتهنون مهنة التسول بمنطقة المشاية السفلية وشارع الجمهورية.

في مدينة المنصورة، وبالفحص تبين أن الطفل يدعى "ياسر أ. ا."، 13 سنة، ومولود في محافظة أسيوط، وجاء إلى المنصورة للتسول مع أحد الأشخاص.

وقال الطفل في التحقيقات، إنه حضر من أسيوط مع آخرين للعمل في التسول، ويوفر له أحد الأشخاص السكن، ويرسل لأسرته مبلغا شهريا نظير عمله.

وجرى تحرير محضر بقسم شرطة أول المنصورة، وإرفاق فلاشة ميموري بها مقطع الفيديو المتداول للعرض على النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية.

"بصوا واتفرجوا للآخر، الطفل ده يوميا أمام نادي الحوار بالمنصورة"، هكذا نشرت صفحة "جمعية" مقطع فيديو، وتابعت "ياريت الناس متسعدش الظاهرة دي من التسول وتبلغنا واحنا هننزل له".

وأوضحت الجمعية أن الطفل المذكور متسول محترف يستغل تعاطف الناس لجمع المال والكسب السريع، وليس مشردا كما يدعي بل يقيم مع أهله، منوهة بأن أقل مكسب يومي للمتسولين هو 1500 جنيه.