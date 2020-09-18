دورات تدريبية مهنية لتأهيل الشباب لسوق العمل بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، فتح باب التقديم لحضور الدورات التدريبية "التدريب التحويلي" والتي تنظمها مديرية القوى العاملة بالمحافظة بمركز التدريب المهني ببني غالب التابع للمديرية لعام 2020/2021، وذلك للشباب من سن 18 سنة إلى 45 سنة (ذكور وإناث).

وتشمل التدريبات حرف (النجارة – صيانة المحمول – تفصيل وخياطة – تبريد وتكييف – صيانة دش – توصيلات كهربائية – أجهزة منزلية – صيانة حاسب آلي)، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإتاحة فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة وربط التدريب المهني بسوق العمل.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التدريب التحويلي لجعل الشباب قادرًا على اقتحام سوق العمل في ظل اتجاه الدولة نحو الإنتاج والتصنيع وخلق رؤية مستقبلية نحو سوق العمل وفهم كامل لمتطلباته واحتياجاته.

وأضاف حازم علي حسن مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، أن التدريب التحويلي للشباب يستمر في دورة مدتها 4 أشهر يمنح خلالها المتدرب شهادة معتمدة من مديرية القوى العاملة ويمنح خلالها مبلغ 10 جنيهات عن كل يوم تدريبي تصرف في نهاية كل شهر.

ونوه بأن المتدرب يمنح خلال الدورة "أفرول وأدوات مكتبية"، مناشدًا الراغبين في الاشتراك بالدورات التدريبية التقدم إلى مقر مديرية القوى العاملة بمجمع المصالح بالدور الثاني وإحضار الأوراق الآتية (صورة بطاقة الرقم القومي – 3 صورة شخصية – صورة من المؤهل الدراسي – صورة شهادة الميلاد – صورة الموقف من التجنيد للذكور – دوسية بلاستيك – فيزا بريدية)، حتى اكتمال المجموعات التدريبية والأولوية لأسبقية التقدم ولمزيد من الاستفسارات يرجي الاتصال بالرقم 01009191526.