محافظ أسيوط يتفقد مشروع الوحدة الـ3 لتوليد الكهرباء بالوليدية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مشروع الوحدة الثالثة لمحطة توليد كهرباء أسيوط بالوليدية ذات الضغوط فوق الحرجة قدرة 650 ميجاوات، والذي يجري تنفيذه ضمن المشروعات القومية العملاقة على أرض المحافظة على بعد 3 كم من خزان أسيوط و2.8 كم من قناطر أسيوط الجديدة.

جاء ذلك بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة للتنمية المستدامة وتنمية الصعيد.

رافقه خلال الزيارة المهندس عماد جمال مدير المشروع، والمهندس أيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط، ولفيف من مهندسي المشروع والشركات المنفذة والمشرفة على التنفيذ.

وبدأ المحافظ ومرافقوه زيارتهم للموقع بتفقد أقسام المشروع وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، حيث جرى تفقد قسم الغلايات والمحولات والتوربينات والمكثف وطلمبات رفع الضغط وطلمبات سحب المياه على النيل مباشرة، فضلًا عن تفقد غرفة التحكم والمراقبة والصيانة.

واستمع المحافظ إلى شرح للمهندس عماد مدير المشروع، الذي أشار إلى أن الوحدة يجري تنفيذها بتكلفة إجمالية متوقعة 480 مليون دولار أمريكي أي نحو 8 مليارات جنيه، وجرى تجهيزها للعمل باستخدام الغاز الطبيعي أو المازوت في الإشعال مع الالتزام بالقانون المصري للبيئة فضلًا عن تجهيز الوحدة بمنظومة سحب الرماد من غازات الاحتراق لضمان الالتزام الكامل بيئيًا.

ولفت إلى أن أعمال المشروع تتكون من 17 حزمة، تم إسنادها إلى عدد من الشركات العالمية وذلك عن طريق طرح مناقصة عالمية، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات المصرية.

وأشاد محافظ أسيوط بمشروع الوحدة الثالثة لتوليد الكهرباء وضخامة الأعمال التي يجرى تنفيذها بالمشروع وفقًا لأحدث المعايير القياسية العالمية فضلًا عن معدلات التنفيذ المتقدمة في المشروع والتي تجاوزت 90 % لافتا إلى أهمية المشروع الذي سيتم ربطه على شبكة جهد 500 ك.ف مع الشبكة الموحدة لجمهورية مصر العربية مشيدًا بوجود وحدة قياس الانبعاثات الموجودة بها وذلك للتحكم في الانبعاثات الناتجة عن المحطة كي لا يكون هناك أي تلوث للبيئة.كما التقى المحافظ مدير المشروع والمهندسين المشرفين على أعمال التنفيذ وبعض العاملين معلنًا تقديم كافة سبل الدعم للمشروع وتذليل كافة العقبات حتى يتسنى نهو المشروع فس توقيتاته المحددة وإجراء تجارب التشغيل وحتى التشغيل النهائي.