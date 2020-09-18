إصابة الممثلة الهندية راجيشواري ساشديف بفيروس كورونا

أعلنت الممثلة الهندية راجيشواري ساشديف، إصابتها بفيروس كورونا رغم اتخاذها جميع الإجراءات الاحترازية.

وكتبت راجيشواري عبر حسابها بتوتير، "لقد شعرت منذ أيام بحرارة خفيفة فقررت إجراء فحوصات كوفيد19 للاطمئنان على نفسي كانت الصدمة أنني أصبت بالمرض رغم التزامي المنزل ولم أذهب لأي مكان الفترة الماضية، خذوا حذركم لسلامتكم.

وتعافى الفنان العالمي أميتاب باتشان، من فيروس كورونا أول أغسطس الماضي بعد 22 يومًا من تأكيد إصابته بالفيروس ونقله إلى المستشفى، في 11 يوليو الماضي.

وكتب أميتاب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلنًا إجرائه تحليل لفيروس كورونا التي جاءت سلبية، وإثر ذلك غادر المستشفى وعاد إلى منزله.

وأجرى النجم البوليودي عزله داخل غرفته في المنزل "حجر صحي"، لفترة من الوقت، موجهًا الشكر لمتابعيه ودعوات محبيه التي وصلته، فضلًا عن توجيه التحية للطقم الطبي في الهند.

وأصيب الفنان أميتاب باتشان، 77 عاما، بفيروس كورونا في 11 يوليو الماضي ونقل إلى المستشفى، وبعدها أكد نجله أبهيشيك إصابته وزوجته إيشواريا راي وابنتهما، ونقلا إلى المستشفى، وخرجتا في 27 يوليو الماضي، وتخضعان للعزل المنزلي حاليًا.