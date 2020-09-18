هبة طوجي تحتفل بزفافها على إبراهيم معلوف في باريس

احتفلت الفنانة اللبنانية هبة طوجي، بزفافها، بعد أن أعلنت منذ قليل، زواجها من الموسيقار إبراهيم معلوف.

الزفاف تم فى العاصمة الفرنسية باريس، حيث أنها تعرفت على معلوف هناك، خلال مشاركتها فى برنامج ذا فويس بالنسخة الفرنسية.

وحرصت النجمة إليسا، على تهنئة العروسين بالزواج، وكتبت عبر حسابها على "تويتر": "مبرك للجميلة هبة طوجي، مسرورة جدًا لسماع أخبار سعيدة عنك في 2020، أتمنى لك حياة جديدة سعيدة ومليئة بالحب والحظ مع إبراهيم".

إبراهيم معلوف، هو عازف ترومبيت وموزع موسيقي، نشأ في عائلة فنية، وولد عام 1980 بلبنان، فوالده هو عازف البوق نسيم معلوف ووالدته هي عازفة البيانو ندى معلوف، وجده الصحفي والاختصاصي الموسيقي رشدي معلوف، ويعيش معلوف في فرنسا، وسبق وأطلق العديد من الألبومات خلال السنوات الخمسة الماضية.