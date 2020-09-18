مقتل سيدة طعنًا في ظروف غامضة بسوهاج

تُكثف مباحث مركز شرطة المراغة بسوهاج، جهودها لكشف غموض مقتل سيدة داخل منزلها، طعنًا بآلة حادة، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود بلاغًا من أحد المواطنين بالعثور علي شقيقته "حسنيه.م.ا" ٤٢ عامًا، جثة هامدة داخل منزلها بقرية الحريدية.

انتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة وفحص الجثة وجود آثار طعنات، تم نقل الجثة لمشرحه مستشفي المراغة تحت تصرف النيابة العامة، التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وصرحت بدفن الجثة عقب تشريحها لبيان سبب الوفاة.