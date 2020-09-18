الإسكان: مرافق الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة تنتهي بنسبة 100% قريبا

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة تساهم بجهد كبير في مشروعات البنية الأساسية والإسكان والمرافق والخدمات، في المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "ten"، أن المرحلة الأولى من 2017، 40 ألف فدان تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن الحي الحكومي، مخطط الانتهاء منه قريبًا، لتنتقل له الوزرات والهيئات المختلفة في أسرع وقت.

وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية، انتهت من إدخال مرافق مياه الشرب والصرف الصحي للحي الحكومي، والحي "r3"، تم الانتهاء من المرافق، وطرح وحدات سكنية، وكان هناك إقبال من المواطنين، والحي السكني "r5"، تعمل الهيئة على ادخال المرافق حاليًا، ومن المنتظر الانتهاء من إدخال المرافق بـ100% خلال وقت قريب، بالإضافة إلى تنفيذ البنية التحتية للأحياء السكنية الأخرى.

وأوضح أن هناك مشروع الحدائق المركزية، وتنفذ على ألف فدان، وهي مجموعة من الحدائق العملاقة، التي تتيح خدمات وأنشطة ترفيهية أخرى للمناطق السكنية، بالإضافة إلى منطقة الأعمال المركزية، وتحتوي على 20 برج سكني وإداري والبرج الأيقوني، ويصل لـ400 متر، وهو أعلى برج في أفريقيا.

وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان: "كان هناك خطة جيدة وسريعة ومكثفة للعمل منذ عام 2017 ليكون هناك سباق في تنفيذ الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهذا كان مفيد خلال فترات التوقف مع ظهور وانتشار عدوى فيروس كورونا، كان هناك توقف طفيف للعمل لبعض المشروعات"، موضحًا أنه خلال 10 أيام من زيادة أعداد الإصابات بالفيروس في مصر كان هناك التزام بالإجراءات الاحترازية من تعقيم المباني وتوعية للعاملين، التأثر بكورونا كان طفيف.