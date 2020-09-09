"الإسكان" تضع خطة الانتهاء من هايد بارك العاصمة الإدارية في 9 خطوات

علمت "الوطن" من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، يتابع أعمال الإنشاءات بموقع الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على جميع المستجدات بالمشروع أولاً بأول، وتذليل كافة العقبات.

"الوطن" تستعرض خطة التنفيذ التفصيلية للحديقة، خلال النقاط التالية:

1- زيارات تفقدية ومتابعة يومية

بدأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارة تفقدية للمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأسبوع الماضي، بتفقد سير العمل بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، برفقة قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

2- استبعاد الشركات المتقاعسة عن التنفيذ وسحب الأعمال المسندة لها

التقى وزير الإسكان، بشركات المقاولات المُنفذة للمشروع، لمتابعة خطة التنفيذ التفصيلية، والوقوف على المستجدات بالمشروع، حيث وجه استشاري المشروع بإعداد تقرير عن أداء كل شركة، ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد للتنفيذ، مؤكداً أنه سيتم استبعاد الشركات المتقاعسة عن التنفيذ، وسحب الأعمال المُسندة لها.

3- استعجال الشركات في إتمام معدلات التنفيذ

خاطب الوزير شركات المقاولات المُنفذة للمشروع قائلاً: نحتاج إلى دفعة كبيرة فى معدلات التنفيذ، وزيادة أعداد العمالة والمعدات بالموقع، للانتهاء من تنفيذ هذا المشروع القومي المهم الفريد من نوعه، ويتم تنفيذه لأول مرة بمصر، لتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

4- الإسراع بتنفيذ البحيرات والأجسام المائية بالمشروع

طالب الوزير بالإسراع بتنفيذ البحيرات والأجسام المائية بالمشروع، وتنفيذ بعض الأعمال لتكون علامات مميزة بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسرعة عرض المشروعات الاستثمارية المقترح تنفيذها ضمن المشروع على المستثمرين.

5- التركيز على جودة جميع الأعمال المنفذة

تجول الوزير ومرافقوه، بجميع قطاعات المشروع، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال المختلفة الجاري تنفيذها، وتفقد أعمال الزراعة، والتبليطات، والمشايات، والإنارة، وموقف الأجزاء المقرر الانتهاء منها بنهاية الشهر الجاري، حيث شدد على ضرورة الاهتمام بجودة جميع الأعمال المنفذة.

6- متابعة معدلات التنفيذ بحضور قيادات الوزارة

يحرص الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، علي الالتقاء بمسؤولي شركات المقاولات المُنفذة لمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، لمتابعة معدلات التنفيذ، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشاري المشروع.

7- متابعة دورية من القيادة السياسية

أكد وزير الإسكان، أن هذا المشروع في غاية الأهمية، ويتم متابعته من قبل القيادة السياسية بشكل دوري، ويُعد علامة مميزة في العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب مشروع منطقة الأعمال المركزية التى تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وهما مشروعان يتم تنفيذهما لأول مرة بمصر، من أجل تحقيق جودة الحياة للمواطنين.

8- إعداد تقارير عن أداء كل شركة

أعلن الدكتور عاصم الجزار أنه تم تكليف استشاري المشروع بإعداد تقرير عن أداء كل شركة، ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد للتنفيذ.

9- إعداد مجموعة عمل فنية ومحاسبية للمشروع

كشف الوزير عن وجود مجموعة عمل فنية ومحاسبية متكاملة لهذا المشروع فقط، تعمل على تذليل جميع العقبات والمعوقات، وعمل التنسيقات اللازمة بين جميع الأطراف، مؤكداً أنه يتم صرف المستحقات المالية للشركات، وبذل كل جهد ممكن، فنجاح هذا المشروع القومي المهم، هو نجاح لنا جميعاً.