محافظ أسوان يُصدر تعليمات بمنع السباحة في نهر النيل

وجّه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري، إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المواطنين من السباحة داخل مجرى نهر النيل، وخاصة بالمنطقة المواجهة لكوبرى "أسوان الملجم" بعد تزايد أعداد الغرقى خلال الفترة الماضية نتيجة سرعة التيار في تلك المنطقة.

وأصدر "عطية" توجيهات لمدير عام الشباب والرياضة بفتح حمامات السباحة التابعة للأندية الرياضية أمام الجمهور، وتسهيل إجراءات ممارسة رياضة السباحة للجميع، وناشد فى ممارسة رياضة السباحة من المواطنين بالإشتراك فى حمامات السباحة التي تتوافر بها الإشتراطات كفيلة بحماية أرواحهم.

وأوضح أن مدينة ومركز أسوان تضم 7 حمامات سباحة، بينها 4 حمامات تابعة لمديرية الشباب والرياضة في "نادى أسوان الرياضي، نادي الشمس بكيما، إستاد أسوان الرياضي، ومنطقة الجزيرة أمام مطلع الصداقة الجديدة" فضلًا عن 3 حمامات سباحة أخرى تابعة لشركات خاصة.