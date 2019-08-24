لقى 3 أشخاص مصرعهم غرقاً بمياه نهر النيل اليوم، أثناء السباحة بالناحية الغربية القريبة من كوبري أسوان الملجم، وأصيب آخر تم إسعافه في مكان الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة أسوان، غرق 3 أشخاص بمنطقة كوبري أسوان الملجم، وانتقل رجال الإنقاذ النهري والمسطحات المائية ومركز الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين أن هناك 3 وفيات، وهم: "جمال عباس أحمد 50 سنة، ونجله حمدي جمال عباس 13 سنة، وثالث يدعى حسن أحمد محمود 45 سنة"، وتم نقلهم لمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة.

ونجا رابع من الغرق، ولكنه أصيب بضيق في التنفس وتم علاجه في المكان، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.