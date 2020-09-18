مصدر أمني: غلق كلي لشارع الهرم وتقاطعه مع محور المنصورية لمدة يومين

قال مصدر أمني، إنه في إطار الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع الكوبري العلوي، الذي ينفذ بتقاطع محور المنصورية مع شارع الهرم، فإنه سيتم تركيب الكمرات الحديدية الخاصة بالكوبري، على تقاطع شارع الهرم مع محور المنصورية، التي يبلغ عددها 7 كمرات بطول 56 م.

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم إجراء غلق كلي لشارع الهرم و تقاطعه مع محور المنصورية، في الاتجاه القادم من ميدان النصر، لمدة يومين على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى يوم السبت الموافق 19 /9 / 2020، ابتداء من الساعه 12 صباحا، حتى الساعه 11 مساءً، وتكون المرحلة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 22 /9 / 2020، ابتداءً من الساعة 12 صباحا وحتى الساعه 11 مساءً.

وأضاف المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، ستجرى تحويلة مرورية بمحيط الأعمال، للتسهيل على قائدي المركبات، وهي القادم من ميدان النصر، ويرغب فى استكمال السير اتجاه شارع الهرم، يسلك محور المنصورية يمينا (مسطح الكوبري) اتجاه مناطق أبو الهول، ثم يسارا من أسفل كوبري تقاطع شارع الهرم مع محور المنصورية، من خلال الباكية الأولى التي تتخلل الأعمال الخرسانية للكوبري (بعد رفع كفاءتها) ثم يسارا بمحور المنصورية، ثم يمينا مرة أخرى اتجاه شارع الهرم.

والقادم ميدان النصر، ويرغب في السير اتجاه شارع الملك فيصل وطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي، يسلك محور المنصورية يسارا (مسطح الكوبري)، ثم يميناً أسفل كوبري تقاطع شارع الهرم مع محور المنصورية، من خلال الباكيه الأولى، التي تتخلل الأعمدة الخرسانية للكوبري (بعد رفع كفاءتها)، ثم يسارا مرة أخرى، اتجاه محور المنصورية، اتجاه شارع الملك فيصل، وطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وكرداسة.

ولفت إلى أنه تم وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.