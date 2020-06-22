سيارات معينة تطبق عليها التحويلات المرورية خلال غلق شارع الهرم

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أن التحويلات المرورية الناتجة عن قرارغلق شارع الهرم في الاتجاهين، ملزمة للسيارات التي تسير بالطرق خلال أوقات حظر التجوال كسيارات "المطافئ والشرطة والأسعاف".

وجاء الغلق لاستكمال أعمال تركيب كمرات الباكية المعدنية لمحور ترعة الزمر، لمدة ثلاثة أيام من "21 حتي 23" من الشهر الجاري على أن يبدأ العمل خلال تلك الفترة من الساعة التاسعة مساء حتى الرابعة فجرا.

وكانت محافظة الجيزة أوضحت في بيان أن التحويلة المرورية تشمل: القادم من ميدان الجيزة ونفق الأهرام اتجاه شارع الأهرام السير يسارا باتجاه فتحه بالجزيرة الوسطى تم استحداثها أمام مسجد نصر الدين، ثم السير والدوران يمينا اتجاه شارع ترعة الزمر خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعة الزمر بتقاطع شارع ترعة الزمر مع الأهرام، ثم يمينا بشارع الأهرام بعد تحويل الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية إلى اتجاهين، ثم استكمال السير حتى فتح بدوران تم استحداثها بالجزيرة الوسطى أمام شارع النادي، ثم العودة لشارع الأهرام مرة أخرى.

والتحويلة الثانية للاتجاه القادم من المنطقة الأثرية وقسم الطالبية اتجاه نفق الأهرام، السير يمينا اتجاه شارع ترعة الزمر خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعة الزمر ثم استكمال السير يسارا حتى شارع الأهرام.