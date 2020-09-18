رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. رئيس الوزراء يوافق على زيادة إشغال السينمات والمسارح لـ50%

كتب:

محمد مجدي
09:31 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، زيادة نسبة الإشغال التي تلتزم السينمات والمسارح ودور الثقافة بعدم تجاوزها عند استقبال الجمهور، إلى 50% من الطاقة الاستيعابية الخاصة بها.

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة التزام المنشآت بكل التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، التي تقررها السلطات المختصة.

يسري قرار مدبولي، اعتبارا من الإثنين المقبل، مع خضوع القرار للمتابعة لتقدير الموقف.

اقرأ المزيد:

مدبولي يتابع مشروعات وزارة الثقافة المقدمة للنشء والشباب

بتوجيه "مدبولي".. مصر تبدأ الاستفادة من "خردة وكهنة مخازن الحكومة"

مدبولي: السيسي وجه بسرعة الانتهاء من تطوير الطريق الدائري في زمن قياسي

مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون للتحول الرقمي بـ"الرعاية الصحية"