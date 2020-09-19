بعد عودتها.. رسوم السحب من المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول

قرر مجلس إدارة البنك المركزي، في جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي، الموافق 15 سبتمبر 2020، الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإلغاء كل العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل فقط بين حسابات الهاتف المحمول، وكذلك الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً، وذلك حتى نهاية الفترة الجديدة في 31 ديسمبر 2020.

وتستعرض "الوطن"، رسوم السحب على المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحلول بعد صدور القرار بإلغاء رسوم التحويل فقط، وعودة رسوم السحب، وفقا لخدمة عملاء الشركات الأربعة بمصر، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

رسوم السحب من المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول

ـ رسوم السحب من المحافظ الإلكترونية شركة أورنج، الحد الأدنى لأي عملية هو 5 جنيهات مصرية، ماعدا ماكينات الصراف حيث تبلغ 20 جنيها.

ـ رسوم السحب من المحافظ الإلكترونية بشركة اتصالات، 1% من قيمة أي سحب كاش بحد أدنى 3 جنيهات عند السحب.

ـ رسوم السحب من المحافظ الإلكترونية بشركة we، سواء من الفرع أو الـ ATM فهي 1% من المبلغ المسحوب بحد أدنى 3 جنيهات.

ـ رسوم السحب من المحافظ الإلكترونية بشركة فوادفون، 1% فقط من إجمالي المبلغ الذي يتم سحبه، بحد أدنى 3 جنيهات.

يذكر أن البنك المركزي، أطلق مبادرة للسداد الإلكتروني في مايو الماضي تستهدف نشر100 ألف نقطة بيع الكترونية وعدد 200 ألف رمز استجابة سريع مجاناً للتجار دون أي مصاريف أو رسوم.