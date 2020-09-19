رومانيا تعثر على كنز من كتب نادرة مسروقة.. بينها مؤلفات جالليو ونيوتن

عثرت الشرطة الرومانية على كنز من الكتب النادرة، منها النسخ الأولى لأعمال جاليليو جاليلي واسحق نيوتن، كانت قد سرقت في عملية ذكية وجريئة في 2017، من مخزن في لندن، بحسب ما ذكرت الشرطة ووكالة التعاون القضائي الأوروبية أمس.

الكنز المكون من نحو 200 كتاب نادر وقيم، اكتشف الأربعاء الماضي، مخبأ في مساحة سرية تحت منزل في ريف رومانيا، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وقالت شرطة مدينة لندن، في بيان، إن الكتب المستعادة تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 2.5 مليون جنيه إسترليني (3.2 ملايين دولار).

وقال المفتش اندي درهام في بيان: "هذه الكتب قيمة للغاية، لكن الأهم هو انه لا يمكن تعويضها ولها أهمية كبيرة للتراث الثقافي الدولي".

سرقت الكتب في مداهمة على مخزن في غرب لندن. وأحدث اللصوص فجوات في السطح، وهبطوا منها متجنبين أجهزة الإنذار، وحملوا الكتب في 15 حقيبة كبيرة، ثم عادوا من حيث أتوا باستخدام حبال، وفق الشرطة.

وكشف تحقيق مشترك بين شرطة لندن ورومانيا وإيطاليا بدعم من يوروبول ويوروجست في لاهاي، 11 سرقة أخرى مماثلة في أنحاء بريطانيا بلغت قيمتها مليوني جنيه إسترليني.

وقالت شرطة لندن إن عصابة جريمة منظمة رومانية هي التي وراء عمليات السرقة.

وأسفر التحقيق عن عدة مداهمات في الدول الثلاث في يونيو 2019، واعتقال 13 مشتبها وجهت لهم اتهامات في المملكة المتحدة بالضلوع في عمليات السرقة.

وذكرت شرطة لندن أن 12 مشتبها دفعوا بالذنب وسيمثلون في جلسات استماع وصدور أحكام تبدأ في وقت لاحق من الشهر. أما المشتبه الثالث عشر فمن المقرر أن يمثل أمام محكمة في مارس العام المقبل.