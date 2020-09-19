وفاة قاضية المحكمة العليا الأمريكية روث بادر جينسبيرج

أعلنت المحكمة العليا الأمريكية، وفاة قاضية المحكمة روث بادر جينسبيرج عن عمر ناهز 87 عامًا، بسبب مضاعفات إثر إصابتها بسرطان البنكرياس.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن جينسبيرج تُعرف بدفاعها القوي عن حقوق المرأة، وقد شغلت مقعدها في المحكمة العليا في أغسطس لعام 1993.

وتعطي وفاة جينسبيرج، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الفرصة لتوسيع الأغلبية المحافظة بتعيينٍ قاضٍ ثالث، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، فقد يغير رحيل القاضية التوازن الأيديولوجي للمحكمة بشكل كبي، والتي تضم حاليًا أغلبية محافظة، من خلال نقلها نحو اليمين بشكل أكبر.