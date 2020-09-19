الانتهاء من أعمال المرافق بأراضي "الإسكان المتميز" في مدينة بدر

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنَّه جار الانتهاء من أعمال المرافق بقطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة الـ350 فدانا بالمنطقة الشمالية بمدينة بدر، وذلك في إطار تسليم قطع الأراضي كاملة المرافق للفائزين بها.

فيما أوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنَّ إجمالي قطع أراضي الإسكان المتميز الجاري تنفيذ أعمال المرافق لها 2289 قطعة أرض، وجار حالياً تنفيذ أعمال رصف الطرق واستكمال أعمال الإنارة بالمنطقة، مشيراً إلى أنَّه تمّ التأكيد على الشركات المنفذة سرعة إنجاز الأعمال في التوقيتات المحددة وبالكفاءة والجودة المطلوبة.

وأضاف "مندور"، أنَّه تمّ تشكيل فريق عمل من الإدارات المختصة بالجهاز لمتابعة ما تم ويجرى تنفيذه من أعمال، للتأكّد من تنفيذها بالمواصفات المطلوبة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.