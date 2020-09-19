سعر الدولار اليوم السبت 19-9-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية للمتابعين والقراء، متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفق آخر تعاملات قبل اليوم السبت 19 سبتمبر، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

واحتل بنك HSBC قائمة الأقل سعرًا للدولار ليباع بـ15.79 جنيه فيما سجل سعر الشراء 15.69 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

واستقرت أسعار تداول الدولار، اليوم السبت، وسجل الدولار 15.71 جنيه للشراء، وشهدت أسعار الدولار انخفاضًا بقيمة قرش واحد، أول أمس الخميس، حيث سجل قبل الانخفاض 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

وتمسك الدولار بنطاقات ضيقة للتداول، أمس الجمعة، لكنه يتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية مقابل عملات مناظرة رئيسية بعد أن ألقت بيانات سلبية بظلال من الشك على التوقعات الاقتصادية، بينما ساهمت تعليقات إيجابية من وزير المالية في نيوزيلندا في دعم عملة البلاد.

وتخلى الدولار عن مكاسب حققها بعد أن قام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بتحديث توقعاته الاقتصادية هذا الأسبوع لينزل إلى منطقة سلبية يوم الخميس. وسجل الدولار في أحدث تعاملات 92.923 مقابل سلة من العملات الرئيسية، ويتجه صوب تكبد خسارة 0.3% في الأسبوع.

وأظهرت بيانات أمريكية، أول أمس الخميس، أنَّ طلبات إعانة البطالة ظلت مرتفعة عند 860 ألف طلب، بينما انخفض نشاط البدء في تشييد المنازل وتراجع مؤشر الأعمال.

وقال البنك المركزي الأمريكي، الأربعاء الماضي، إنَّه يتوقع انكماش الاقتصاد الأمريكي بأقل بكثير من توقعات سابقة في 2020 وتعهد بإبقاء أسعار الفائدة عند مستوى شديد الانخفاض لفترة طويلة.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الدولار مقابل الين عند 104.81، بعد أن بلغ أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 104.52 يوم الخميس. الأسبوع الماضي، تراجع الدولار ما يزيد على 1.2% مقابل العملة اليابانية، ويتجه صوب تسجيل أكبر هبوط أسبوعي منذ منتصف يونيو حزيران.

ومقابل اليورو، وصل الين عند أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر البالغ 123.29، ويجرى تداوله عند 124.18.

أسعار العملات الأجنبية

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس نحو 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، أما الريال السعودي سجّل في البنك الأهلي المصري 4.10 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وسجّل في بنك CIB نحو 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

وسجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.45 جنيه للشراء و18.69 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.41 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع، أما الجنيه الإسترليني سجّل في بنك قناة السويس نحو 20.28 جنيه للشراء و20.52 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجّل نحو 20.28 جنيه للشراء و20.52 جنيه للبيع.