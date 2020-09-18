سعر الدولار اليوم الجمعة 18-9-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية للمتابعين والقراء، متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة 18 سبتمبر، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

واحتل بنك HSBC قائمة الأقل سعرًا للدولار ليباع بـ15.79 جنيه فيما سجل سعر الشراء 15.69 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

وتراجع سعر صرف الدولار في منتصف التعاملات اليومية مقابل الجنيه أمس الخميس ، بقيمة قرش، ليباع في بنوك "الأهلي المصري، الأهلي المتحد، بلوم، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات، والتعمير والإسكان" بـ15.81 مقابل 15.71 جنيه للشراء.

وجاءت قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع وشراء الدولار، بـ15.82 جنيه، مقابل 15.72 جنيه للشراء في بنوك "مصر، المصري الخليجي، عودة، والكويت الوطني".

وجاءت قائمة البنوك الأقل سعرًا لتداول الدولار، وهي "العربي الأفريقي الدولي، المصرف المتحد، والتجاري الدولي"، ليباع الدولار بـ 15.79 جنيه، مقابل 15.69 جنيه للشراء، فيما جاء بنك hsbc الأقل سعرًا للدولار ليباع بـ15.79 جنيه، فيما سجل سعر الشراء بـ15.69 جنيه.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال حوار في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، إنّه يوجد ما يقرب من 260 صندوقًا استثماريًا دوليًا، 60% منها بالولايات المتحدة الأمريكية، والباقي منها يقع في دول أوروبا، تضع أموالها في مصر، موضحًا أنّ هذه الصناديق الاستثمارية تقدم على ذلك الأمر من أجل تحقيق عوائد جيدة على الجنيه المصري.

أسعار العملات الأجنبية

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس نحو 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، أما الريال السعودي سجّل في البنك الأهلي المصري 4.10 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وسجّل في بنك CIB نحو 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

وسجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.45 جنيه للشراء و18.69 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.41 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع، أما الجنيه الإسترليني سجّل في بنك قناة السويس نحو 20.28 جنيه للشراء و20.52 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجّل نحو 20.28 جنيه للشراء و20.52 جنيه للبيع.