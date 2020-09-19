البيئة تواصل حرب "السحابة السوداء" بجمع 66 ألف طن قش أرز

واصلت وزارة البيئة حربها على السحابة السوداء بشن عدد من الحملات على كمائن السيارات وعلى المصانع، لضبط المخالف منها.

ونفذت وزارة البيئة عددا من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء.

وأسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 7193 سيارة حتى الآن، حيث تبين مطابقة 5707 سيارة و مخالفة 1486 للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في كل أنحاء محافظات المنظومة ( الشرقية، الغربية، البحيرة، الدقهلية، القليوبية)، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية تمكنت من التفتيش على 1576 منشأة صناعية حتى الآن تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى، وتبين مطابقة 230 وتوقف 1191 عن العمل، ومخالفة 155 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

ووصل عدد شكاوى المواطنين التي تلقتها الإدارة العامة لخدمة المواطنين، من خلال وسائل الاتصال المختلفة كالواتس آب والفيس بوك والخط الساخن إلى 43 بلاغا تنوعت بين بلاغات عن حرق مخلفات زراعية وقمامة ومنشآت صناعية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن إجمالي ما جرى تجميعه من قش الأرز داخل محافظات المنظومة، بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية قد بلغ ما يقرب من 66 ألف طن حتى تاريخه، وذلك من خلال مواقع التجميع المدعومة من وزارة البيئة أو المفتوحة من قبل الأهالي.

وأضافت أن محاور المرور اليومية التي تعمل على مدار الساعة، حررت 21 محضر حرق مخلفات زراعية تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ونظم الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق في المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

وتستمر وزارة البيئة في أداء دورها التوعوي، حيث نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة المعنية بالمنظومة 1751 نشاطا توعويا للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وفوائد استغلاله كأسمدة وأعلاف غير تقليدية.