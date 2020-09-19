مكتبة مصر الجديدة تنظم معرض تصوير فوتوغرافي عن مجمع الأديان الإثنين

تفتتح مكتبة مصر الجديدة، يوم 21 سبتمبر الجاري، في اليوم العالمي للسلام معرض التصوير الفوتوغرافي للفنان أحمد بيرو، تحت عنوان "مجمع الأديان"، والمعرض تحت رعاية مكتبة مصر الجديدة في احتفالية اليوم العالمي للسلام، ويستمر المعرض حتي يوم 27 سبتمبر وهو اليوم العالمي للسياحة.

وعن المعرض، قال الفنان أحمد بيرو، إنَّ المعرض يضم 70 صورة فوتوغرافية، برؤية جديدة لمنطقة مجمع الأديان، مع التركيز على تفاصيل وزوايا مختلفة في الصور، منوها إلى أنَّه تمّ إعداد فيديو بالصور مصحوب بتعليق صوتي تاريخي لتلك المنطقة، مشيرًا إلى أنَّ المعرض يهدف إلى دعم السياحة لمصر، حيث تتمتع بأهمية تاريخية ودينية مما جَعلها قِبلة للسائحين من كل دول العالم.

وتابع: "يعتبر مجمع الأديان الذي يَضم أهم دور العبادة للأديان السماوية الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية، أحد المعالم الشهيرة بمصر، وأحد أهم المناطق التراثية والسياحية في العالم، كما يُعتبر هذا المجمع خير نموذج على التسامح الديني الذي دَعت إليه جميع الأديان السماوية".

ويقع مجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة بالقرب من حصن بابليون الأثري، ويضم جامع عمرو بن العاص، والكنيسة المعلقة، ومعبد بن عذرا اليهودي، وعدداً من الكنائس الأخرى من بينها: "كنيسة ومغارة مارى جرجس، وكنيسة العذراء مريم والمغارة المقدسة والبئر المقدس، ودير الراهبات البنات، وكنيسة القديسة بربارة"، وجمعت معظم هذه المنشآت تأثيرات فنية معمارية إسلامية فقد امتلأت الكنائس المسيحية بهذه بالعديد من التفاصيل المعمارية والكتابات الإسلامية.

واستكمل أنَّ المجمع يؤكّد أنَّ المصريين مسلمين ومسيحين ويهود، عاشوا في مجتمع واحد في مصر القديمة التي تُعد مجمعاً للأديان السماوية،‏ واجتمعت أقدم الآثار الإسلامية والمسيحية واليهودية في مكان واحد لتصنع مجمعاً طبيعياً للأديان لا تفصل بينهم سوي عدة أمتار، ليشعر الزائر عن زيارته للمكان بمتعة روحية نادرة، كون المجمع يمثل صورة تؤكد حواراً حقيقياً بين الأديان الثلاثة، يَسوده التسامح والتعايش وتَقبُل الآخر وسماحة الأديان، فى تناغم يدعو إلى الوحدة الوطنية.