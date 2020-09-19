الأورمان تستجيب للشيالة "ناهد" بعد نشر "الوطن" قصتها: كشك وعفش للبيت

استجابت جمعية الأورمان سريعًا للتقرير الذي نُشر بالموقع الإلكتروني لجريدة "الوطن"، أمس، بعنوان "ناهد" حمالة قسية.. ضهرها يشيل رمل وطوب وعفش و"أب وأم لـ5 بنات"، وذلك بعد ساعات قليلة من عرض المادة المصورة التي نشرها الموقع عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

واستعرض الإعلامي معتز الدمرداش، فيديو "الوطن" عن السيدة ناهد، التي تعمل سائقة تروسيكل، وتحمل الرمل والطوب لتربية بناتها الخمس، وفي مداخلة هاتفية للواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أعلن استعداده التام لمساعدة "ناهد"، وتكفله بتأسيس كشك خاص بها بعد حصولها على التراخيص.

"الوطن" تواصلت مع اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان الخيرية لمتابعة حالة "ناهد"، حيث أكد استعداده التام على التكفل بكافة مصاريف الكشك من شراء البضاعة التي تختار بيعها بالكامل، بجانب ثلاجة عرض، إضافة إلى سداد فواتير الكهرباء، وذلك بعد حصولها على رخصة الكشك من الحي ومجلس مدينة بشتيل التابعة لمحافظ الجيزة.

"شعبان": مستعدون لتجهيز منزلها بالأثاث الذي تحتاجه

وناشد "شعبان" المسؤولين بمحافظة الجيزة بتسهيل كافة الإجراءات القانونية لـ"ناهد"، للحصول على رخصة كشك في مكان حيوي بأحد شوارع بشيتل، على أن يتكفل هو بتكاليفه.

استجابة الأورمان لقصة "ناهد" لم تقتصر عند تكفلها بمصاريف إقامة كشك لكسب قوت يومها منه، بل أعلن اللواء ممدوح شعبان استعداده التام أيضًا بتجهيز منزلها بالأثاث الذي تحتاجه هي وبناتها الخمس، من سرير ومرتبة ودولاب وبطانية، "ممكن تجيلي ونديها الأساسيات اللي تحتاجها للبيت، هوديها المخزن العيني بتاعنا بالجمعية تختار اللي هي محتجاه بنفسها"، بشرط أن تحضر ورقة بحث حالة من الشؤون الاجتماعية التابعة لها موجهًا لجمعية الأورمان للبدء في بحثه خلال 48 ساعة، بحسب تعبير مدير عام الجمعية.