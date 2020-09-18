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معتز الدمرداش يشكر "الوطن" على فيديو "ناهد حمالة قسيّة"

كتب:

شريف سليمان
10:54 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020
سائقة التروسيكل

سائقة التروسيكل

استعرض الإعلامي معتز الدمرداش، فيديو "الوطن" عن السيدة ناهد، التي تعمل سائقة تروسيكل، وتحمل الرمل والطوب لتربية بناتها الخمس. 

ووجه "الدمرداش" الشكر لموقع "الوطن"، والزميلة سمر صالح، محررة الجريدة، على التقرير الذي نُشر بالموقع الإلكتروني لـ"الوطن"، بعنوان "ناهد" حمالة قسية.. ضهرها يشيل رمل وطوب وعفش و"أب وأم لـ5 بنات"، والمادة المصورة التي نشرها الموقع عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب". 

وبكت سيدة التروسيكل، على الهواء، لدى استضافتها بالبرنامج قائلة إنها تشعر بالسعادة، ليرد عليها مقدم البرنامج قائلًا: "دي أحلى دموع".

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