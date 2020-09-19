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العثور على رضيعة بمدخل عمارة في الكوثر بالسويس

كتب:

سيد نون
11:14 ص | السبت 19 سبتمبر 2020
العثور على رضيعة في السويس

العثور على رضيعة في السويس

عثر أهالي مدينة الكوثر بحي فيصل بمحافظة السويس، صباح اليوم، على رضيعة عمرها أيام ملقاة أمام إحدى الشقق بالدور الأرضي بإحدى العمارات بالمنطقة.

وقال السكان إن الطفلة الرضيعة كانت ملقاة أمام شقة بالدور الأرضي للعمارة، مشيرين إلى أنهم أنقذوا الرضيعة التي كانت ملقاة، مؤكدين أن الرضيعة التي تم العثور عليها حديثة الولادة عمرها أيام ونوعها فتاة.

وأضاف السكان أنه تم إخطار الشرطة بقسم شرطة فيصل بالواقعة، وتم وضع الرضيعة بحضانة مستشفى السويس العام، وجارٍ البحث عن أهل الرضيعة ومعرفة الأسباب وراء التخلص منها.

وسلمت الشرطة بقسم فيصل، الطفلة إلى إحدى دور الرعاية بالمحافظة، من أجل رعايتها.

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