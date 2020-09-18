مصرع طفلة غرقا داخل بئر صرف صحي في سوهاج

لقيت طفلة مصرعها غرقا إثر سقوطها في بئر للصرف الصحي في أثناء لهوها أمام منزلها بقرية البلابيش المستجدة بدائرة مركز دار السلام في سوهاج، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى دارالسلام المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام، بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "رباب.م.ق" 4 سنوات، وتقيم بناحية البلابيش المستجدة دائرة المركز "جثة هامدة" إدعاء غرق.

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال والدتها "زهراء.ع.ا" 21 ربة منزل، قررت بأنه في أثناء لهو نجلتها أمام المنزل سقطت داخل بئر صرف صحي خاص بمنزلهم ما أدى لغرقها ووفاتها، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.