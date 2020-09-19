الرئيس الفرنسي يدعو تركيا إلى فتح حوار مسؤول بحسن نية

دعا الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في تغريدة، من أجاكسيو في جزيرة كورسيكا، تركيا إلى فتح الأبواب لحوار مسؤول وبنوايا حسنة.

وأوضح الرئيس الفرنسي أنه يرجو من وراء ذلك معالجة الأزمة القائمة بين باريس وأنقرة على خلفية التنافس الجيوسياسي في شرق البحر الأبيض المتوسط وليبيا، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقال ماكرون في تغريدته لقد "بعثنا رسالة واضحة إلى تركيا مفادها، دعونا نعيد فتح حوار مسؤول، بحسن نية، وبدون سذاجة، مضيفا إن "هذه الدعوة الآن هي أيضًا دعوة البرلمان الأوروبي، يبدو أنها سُمعت، فلنتقدم إلى الأمام".

ويزداد التوتر منذ أسابيع بين فرنسا وتركيا لتضارب المصالح في عدد من القضايا، ليصل إلى حد تبادل الاتهامات والتهديدات والإهانات.

من جهة أخرى، اعتبر المفكر السياسي الفرنسي، شارل سان برو، مدير عام مرصد باريس للأبحاث الجيوسياسية، في حديث لوكالة الأناضول للأنباء التركية، أن رئيس بلاده إمانويل ماكرون "مخطئ في سياسته تجاه تركيا" في شرق البحر المتوسط، واصفا مواقف ماكرون الأخيرة بـ"الخطيرة".