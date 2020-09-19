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انخفاض سعر خام برنت العالمي وارتفاع "غرب تيكساس" الأمريكي

كتب:

مارينا رؤوف
11:35 ص | السبت 19 سبتمبر 2020
حقول إنتاج البترول

حقول إنتاج البترول

شهدت أسعار النفط الخام برنت العالمي انخفاضا بنسبة 0.35% ليصل سعر البرميل إلى 43.15 دولار.

وشهدت أسعار خام غرب تيكساس الأمريكي بنسبة 0.34% ليسجل سعر البرميل مبلغ 41.11 دولار.

وشهدت أسعار النفط أنخفاضاً في السعر خلال بداية الأسبوع الماضي، ثم عاودت الارتفاع مرة أخرى خلال نهايته.

ويأتي هذا الارتفاع نظرًا لانخفاض المخزونات لدى عدد من الدول، مما جعلها تتجه نحو الاستيراد مرة أخرى، وهو ما يزيد من الطلب على النفط وعليه ترتفع الأسعار.

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