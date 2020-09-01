عاجل.. خام غرب تيكساس الأمريكي يرتفع بنسبة 1.10% بعد انخفاض 5 أشهر

ارتفعت أسعار النفط خام غرب تيكساس الأمريكي، اليوم، خلال بدء التعاملات لليوم الثاني على التوالي بعد انخفاضه لمدة 5 أشهر، حيث ارتفع إلى 43.08 دولار للبرميل بنسبة 1.10%.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعًا بدأ من أمس ليكسر حاجز الخسائر المتتالية خلال الشهور الماضية.

وكانت أسعار النفط، شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال الشهور الماضية، بفعل تأثير فيروس كورونا على الأسواق العالمية، وأنشطة المصانع، خاصة بعد فرض حظر التجوال الكلي في عدد من الدول، ما أدى إلى قلة استخدام وسائل المواصلات واستهلاك الوقود، وإيقاف عمل المصانع والحياه الاقتصادية بشكل كبير.