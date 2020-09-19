انتشال جثة شاب غرق بـ"نيل القناطر"

انتشلت قوات الإنقاذ النهري في محافظة القليوبية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات في القناطر الخيرية، جثة شاب طافية على مياه النيل بدائرة مركز القناطر، وتم نقلها إلى مستشفى القناطر العام.

كان العميد ياسر منصور مدير إدارة المسطحات بالقناطر الخيرية، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر، يفيد بالعثور على جثة طافية على مياه النيل أمام عزبة "الخيمة" بدائرة المركز.

وانتقل المقدم أسامة مشهور رئيس مباحث المركز، وقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة، وبمناظرتها تبين أنها لشاب عمره 20 عامًا يرتدي "بوكسر" فقط، وطوله حوالي 170 سم وذو شعر أسود وطويل ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، وتبين أنها لشخص يدعى "أحمد.س.ا " 20 عامًا، وتعرف عليه والده، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وصرحت النيابة بالدفن، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.