التصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها في حريق منزلها ببنها

أمرت نيابة مركز بنها، بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها في حريق بمنزل قديم إثر اشتعال النيران به بإحدى قرى مركز بنها، لعدم وجود شبهة جنائية، وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لفحص الحريق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت مديرية أمن القليوبية، قد تلقت إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل في منزل قديم بناحية عزبة عبدالمجيد نصير التابعة لمركز ومدينة بنها.

وانتقلت على الفور 3 سيارات الإطفاء وتم السيطرة على النيران، وبالمعاينة تبين أن المنزل من الطوب الأبيض ومعرش بالبوص، وتبين أن سبب الحريق تسرب غاز من أنبوبة غاز بالمطبخ، مما أدى إلى اشتعال النيران، وأسفرت الحريق عن احتراق المنزل ووفاة فتاه تدعى "ا.ش" 19 عامًا، ونقل المتوفية إلى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.