السيطرة على حريق بمنزل ومركب صيد في بنها دون خسائر بشرية

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شب بمنزل في منطقة "دملو" التابعة لمركز ومدينة بنها بالقليوبية، اليوم، وامتد إلى مركب صيد بجوار المنزل، دون حدوث خسائر بشرية أو إصابات.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عمرو حرب، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل من الطوب اللبن على ضفاف النيل بنطاق قرية دملو التابعة لمركز ومدينة بنها، وامتد الحريق لمركب صيد.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء لمكان الحريق وجرت السيطرة على النيران، وتبين أن المنزل مبني على مساحة 175 مترًا من الطوب اللبن، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.