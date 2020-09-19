"الزراعة": تعليمات صارمة للحفاظ على الرقعة الخضراء

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن ملف الحفاظ على الرقعة الزراعية أصبح من الملفات المهمة والحساسة في مصر، مؤكدا أن هناك تعليمات صارمة صدرت لكل العاملين في حماية الأراضي والجمعيات الزراعية بضرورة رصد أي مخالفة.

وأكد "القرش"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك اهتماما بالسلالات الموجودة للماشية التي تعظم من إنتاجية الإنتاج الحيواني، وأنه وقع برتوكول مع البنك الزراعي ومع الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني لنستطيع أن نوفر للمواطنين سلالات عالية الإنتاج من خلال مشروع البتلو، والتلقيح الاصطناعي الذي يحدث من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية التي تقوم بدور كبير في هذا المجال.