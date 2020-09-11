30 خدمة تقدمها وزارة الزراعة للفلاح.. تعرف عليها

تقدم وزارة الزراعة، العديد من الخدمات للفلاحين والمواطنين على مدار العام، لعل أهمها تقديم مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وتقاوي بأسعار مخفضة من خلال المديريات والجمعيات الزراعية التابعة لها، وكذلك تقديم السلع الضرورية بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

أما اهم الخدمات التي تقدمها وزارة فهي كالتالي:

1- استخراج بطاقة حيازة زراعية للمزارعين من حائزي الأراضي.

2- استخراج كارت الفلاح كبديل للحيازة الزراعية.

3- استخراج بطاقة خدمات الأراضى الصحراوية.

4- استخراج تراخيص مخازن ومحلات الأتجار فى الأعلاف ومواد العلف والإضافات.

5- استخراج تراخيص مخازن ومحلات الاتجار فى المبيدات الزراعية.

6- استخراج تراخيص مخازن ومحلات الاتجار فى الأسمدة والمخصبات الزراعية.

7- استخراج تراخيص مشاتل الفاكهة.

9- استخراج تراخيص مشاتل نباتات الزينة وتجديدها.

10- استخراج الترخيص بفتح محل بيع شتلات الفاكهة.

11- إجراء حصر الأراضى لتحديد كونها أرض زراعية من عدمه بلجان الحيز العمرانى.

12- استخراج التراخيص بإقامة المشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعى على الأراضى الزراعية المستثناة.

13- معاينة محاصيل حقلية أو خضر أو فاكهة وتقدير مدى إصابتها بالأمراض والحشائش وتقرير العلاج الموصى به (المكافحة الحقلية والبستانية).

14- مقاومة سوسة النخيل وذبابة الفاكهة.

15- مكافحة القوارض فى المزروعات والمنشآت.

16- تأجير آلات مقاومة الآفات الزراعية.

17- استخراج الترخيص لتشغيل وتجديد مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة.

18- استخراج الترخيص لتشغيل مصنع أعلاف.

19- الرقابة على مصانع الأعلاف ومتابعة الخامات وإضافات الأعلاف المستوردة.

20- توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى من تقاوى ومبيدات وأسمدة ومخصبات وإضافات وأعلاف دواجن وماشية.

21- تقديم الإرشاد الزراعى والتوصيات الفنية إلى الزراع ومربى الماشية والدواجن فى جميع مجالات الإنتاج الزراعى.

22- معاينة أرض زراعية لتقدير احتياجاتها من الأسمدة والمبيدات والمستلزمات.

23- معاينة أرض لتقدير صلاحيتها لزراعتها حديقة فاكهة.

24- بيع المنتجات الزراعية والغذائية ونباتات الزينة للمواطنين.

25- استخراج ترخيص للاتجار فى الأسمدة والمخصبات الزراعية.

26- إجراءات الحصول على رخصة استيراد وتصدير للحيوانات الحية.

27- تقديم الدعم الفني لتنفيذ مشروع البتلو.

28- الموافقة على إنشاء مشروع البتلو.

29- تقديم الاشراف الفني على تنفيذ مشروعات تطوير الري الحقلي.

30- تسويق منتجات صغار المزارعين من خلال مشروع برايم.