محافظ أسيوط: جلسات تشاور مجتمعي لإنشاء محطات للمخلفات الصلبة

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه سيجرى عقد جلسة تشاور مجتمعي لعرض نتائج دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية لمشروع إنشاء محطات انتقالية "وسيطة" للمخلفات البلدية الصلبة بمركزي ديروط وأبوتيج يومَي الاثنين والثلاثاء 21 و22 سبتمبر.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة والتوسع في إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة و4 محطات وسيطة بالمراكز، وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية والدولة، وتفعيلاً لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

وأشار المحافظ إلى أنه أصدر توجيهاته للدكتور نور الدين فرج، مدير المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، ورجب محمود، مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، بعقد ومتابعة جلسات التشاور المجتمعي، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء والإسراع في خطوات تنفيذ المحطات الوسيطة بالمراكز لتحسين منظومة النظافة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة.

وأكد تنفيذ توصيات لقاء الوزير المحافظ مع الدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، التابع لوزارة البيئة، معلنًا دعمه الكامل لعمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة من خلال مصانع تدوير المخلفات والمحطات الوسيطة التي يجرى إنشاؤها بالمراكز لتسهيل نقل المخلفات إلى المصانع وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن تفعيل منظومة جمع القمامة من المنبع، وحملات التوعية والجهود المبذولة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين ووضع آلية للمتابعة المستمرة لمراحل عمل المنظومة.