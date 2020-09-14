بتكلفة 228 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يبحث مشروع تدوير المخلفات الصلبة

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والوفد المرافق له، في مكتبه اليوم، لبحث سبل دعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة والتوسع في إنشاء مصنع التدوير و4 محطات وسيطة بالمراكز، بناءاً على توجيهات القيادة السياسيةـ وتفعيلاً لرؤية مصر 2030 واستراتجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور نور الدين فرج، مدير المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة أسيوط ورجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ودكتورة هبة محمود المدير الفني لبرنامج إدارة المخلفات الصلبة ورشا محمد استشارى بالبرنامج الوطني ومحمد هاشم مسئول الرصد والمتابعة بالبرنامج وحسام صلاح مدير عام جهاز شئون البيئة بالمحافظة.

وأعلن محافظ أسيوط – خلال اللقاء - عن دعمه الكامل لعمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة من خلال مصانع تدوير المخلفات والمحطات الوسيطة التي يجري إنشائها بالمراكز لتسهيل نقل المخلفات إلى المصانع وتعظيم الإستفادة منها فضلًا عن تفعيل منظومة جمع القمامة من المنبع بالإضافة إلى حملات التوعية والجهود المبذولة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

ولفت إلى تدعيم القطاع بعدد 6 معدات شفط وإزالة الأتربة من الشوارع والميادين وتم توزيعهم على المراكز والاحياء لتحديث عمل المنظومة، واستعرض مدير البرنامج الوطني مراحل دعم البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لمنظومة النظافة بالمحافظة بإجمالي تكلفة تعدت 228 مليون جنيه وشملت 3 مراحل وهي مرحلة تحسين منظومة الجمع للمخلفات وتحسين منظومة النقل وتحسين منظومة المعالجة والتخلص النهائي.

كما استمع المحافظ إلى شرح لخطوات ومراحل بدء تنفيذ 4 محطات وسيطة لتجميع المخلفات الصلبة بمراكز أبنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط فضلًا عن إقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالمحافظة على مساحة 50 فدان بتكلفة 2.4 مليون يورو بطاقة انتاجية 330 طن في اليوم وذلك وفقًا لأحدث الاساليب التكنولوجيا الحديثة والمعايير الاوروبية فضلًا عن إقامة مدفن على مساحة 20 فدان.

وتم خلال اللقاء استعراض الخطوات التي تم تنفيذها لتكوين منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظة وجهود العمل في منظومة النظافة ورفع كفاءتها وتطبيق البرنامج الوطني للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وكيفية إدارتها في الوقت الحالي واستعراض المعدات والإمكانات الموجودة حتى الآن والمطلوب توفيرها خلال الفترة القادمة وبحث أهم المشاكل والعقبات التي تواجهها وعرض لأهم المقترحات والحلول ووضع الية للمتابعة المستمرة لمراحل عمل المنظومة.