وزيرة التعاون والسفير الأمريكي يتفقدان محطة المحاصيل جنوب الأقصر

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اليوم، محطة خدمة المحاصيل البستانية بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، والتي تقدم خدماتها للمزارعين، بالتعاون مع "الغذاء للمستقبل - مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري"، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يرافقها السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، ومحافظ الاقصر المستشار مصطفى ألهم، ووليزلي ريد، مديرة هيئة المعونة الأمريكية الجديدة بمصر.

وقالت المشاط، في تصريحات صحفية، إن المحطة ساهمت في تسهيل إنتاج 4.4 ألف طن من المنتجات في الأسواق النهائية خلال عام واحد، كما خلقا 78 ألف فرصة عمل موسمية ونجحتا في عمل ربط تسويقي في محافظات سوهاج والأقصر وأسوان من خلال 28 عقدًا، حيث تم تدريب أعضاء جمعية "هيا" و67 من خريجي جامعة جنوب الوادي على مجال التسويق الإلكتروني، وتجهيز المعدات اللازمة والتدريب للمحطتين.

وأشاد محافظ الأقصر، بالدور التنموي الذي تقوم الجمعيات جنباً إلى جنب مع الحكومة التي تساهم في تنمية وتطوير القطاع الزراعي وتوفير فرص عمل للشباب ، كما أثنى على التقنيات الحديثة التي تستخدم في تعبئة وتغليف الحاصلات الزراعية التي تصدر لخارج مصر.

وأنشأت المحطة بهدف تجهيز وإعداد الحاصلات الزراعية الخاصة بصغار المزارعين التصدير، ونجحت المحطة في تصدير الطماطم الطازجة والمجففة للأسواق الإيطالية والبرازيلية والتركية، وتصدير العنب للسعودية والكويت وانجلترا وإيطاليا، وتصدير العنب تحت منظومة "fair trade" ، وتصدير القرع العسلي ، وتصدير المانجو للسوق العربية، وتجهيز وتعبئة التمور للسوق المحلي.

وبلغ حجم التصدير خلال الموسم الشتوي 2020، تصدير 120 طن طماطم مجففة، 130 طن عنب، و20 طن قرع عسلي، 60 طن مانجو، في حين يبلع عدد فرص العمل التي وفرتها المحطة، 125 فرصة عمل مؤقتة، و15 فرصة عمل ثابتة، واستفاد من المحطة 1500 مزارع بشكل مباشر، و6000 مزارع بشكل غير مباشر.

وتعمل المحطة بالتعاون مع "الغذاء للمستقبل - مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري"، والذي تصل ميزانيته إلى 36.3 مليون دولار أمريكي، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وينفذ المشروع بمحافظات مصر في بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والإسماعيلية والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والبحيرة والإسكندرية والقاهرة والجيزة والقليوبية.