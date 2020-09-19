سرق علاج زوجته من الصيدلية لإنقاذها وسلم نفسه للشرطة في كفر الشيخ

كانت عقارب الساعة الرابعة فجرًا، حينما توجه مواطن لا يملك سوى 100 جنيه، بينما زوجته مُلقاة على سرير داخل مستشفى دسوق العام، تحتاج لعلاج بـ215 جنيهًا.

المواطن توجه إلى صيدلية خاصة بشارع المستشفى، رهن كل ما يملك من أجل أن يأخذ علاج زوجته، تبقى عليه 115 جنيهًا، رهن هاتفه المحمول وبطاقته الشخصية، ولكن رفض الصيدلي، فلم يفكر المواطن وأخذ العلاج وفر مسرعا تجاه المستشفى، وأعطى العلاج للممرضة ثم توجه إلى نقطة شرطة المستشفى لتسليم نفسه.

تلك كانت أحداث قصة بطلها زوجة مريضة مُلقاة على سرير داخل المستشفى، وزوج لا يملك ثمن العلاج، ليفاجأ أن الصيدلي حرر محضرًا كاذبًا عن طريق شرطة النجدة يتهمه فيه بالضرب وسرقة أدوية، لينتقل الرائد عمرو فتح الله، رئيس مباحث دسوق، إلى المستشفى ليجد مواطناً لا يتخطى عمره الـ35 عامًا، سلم نفسه لنقطة شرطة المستشفى واعترف بأنه أخذ علاجاً بـ115 جنيهًا من الصيدلية وتوجه مسرعا إلى المستشفى لإنقاذ زوجته، ويبكي الرجل أمام الضابط والصيدلي، لتهتز مشاعر الجميع ويبادر ضابط الشرطة بدفع قيمة العلاج وإنقاذ الرجل من الحبس المؤقت.

لم تنتهِ الواقعة هنا فحسب، بل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الواقعة على نطاق واسع، مطالبين بمعاقبة الصيدلي الذي لم يُقدر ظروف مواطن لا يملك ثمن علاج زوجته المريضة، ليفاجئ الجميع بموقف الضابط الإنساني.

"معملتش حاجة غير واجبي، أنا لقيت صيدلي مبلغ عن طريق النجدة، إن مواطن ضربه وسرق علاج وجري، توجهت إلى المستشفى شاهدت رجل غلبان مسلم نفسه لنقطة المستشفى وحكى تفاصيل الواقعة وشهدت الممرضة بما حدث، عملت واجبي تجاهه"، بهذه الكلمات شرح الضابط الذي أنقذ الرجل موقفه.

الرجل لم يكف عن البكاء بسبب ما حدث معه، حيث إنه عامل باليومية ولم يكن يملك ثمن علاج زوجته، فاضطر لرهن هاتفه المحمول ومتعلقاته إلا ان الصيدلي رفض: "مكنش قدامي حل غير أنقذ مراتي الحامل، كنا 4 الفجر ومكنش فيه صيدليات فاتحة ومش معايا فلوس، خدت العلاج وسيبتله بطاقتي وتليفوني والـ100 جنيه اللي في جيبي، وجريت وسلمت نفسي لنقطة الشرطة لكن إنسانية رئيس المباحث أبكتني، دفع لي الفلوس تمن العلاج وقال لي لو احتاجت حاجة أنا معاك»، هكذا برر الرجل فعلته.