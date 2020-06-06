نجاح ولادة قيصرية لسيدة يشتبه إصابتها بكورونا في مستشفى دسوق العام

أجرى أطباء مستشفى دسوق العام، في محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، عملية ولادة قيصرية عاجلة لسيدة في العقد الثاني من عمرها، مقيمة بإحدى قرى دسوق، مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وظهرت عليها الأعراض خلال تجهيزها للولادة، ومن المقرر أن يجرى نقلها لأحد مستشفيات العزل، عقب التأكد من إصابتها.

وتبين أن المولود حالته الصحية جيدة، وجرى نقله إلى غرفة عناية العزل الصحي، وكشفت نتائج المسحات التي أجريت له سلبية إصابته بكورونا.

ونجح الطاقم الطبي المكون من الطبيبين إبراهيم أبو الخير، أخصائي النساء والتوليد بالمستشفى، والدكتور أحمد صلاح، استشاري التخدير، وأعضاء طاقم التمريض، وتحت إشراف الدكتور إسلام دردير، مدير قسم العمليات بمستشفى دسوق العام، في إجراء العملية بنجاح.

وجرى إجراء عملية ولادة قيصرية لها في الحال، ووفق البروتوكول المتبع من وزارة الصحة، بخصوص الفحص، اشتبه الأطباء في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور أعراضه عليها.