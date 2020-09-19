محطات في قضية نجلي السبكي.. من الفندق إلى طرة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحي رشدان وعبد الله عبد العزيز سلام، حكمًا بمعاقبة المتهمين خالد وكريم، نجلي المنتج أحمد السبكي، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، ومصادرة المضبوطات.

ومرّت القضية بمحطات بدأت في سبتمبر 2019 وانتهت فى سبتمبر 2020.. وتستعرضها "الوطن" فى التقرير التالي:

12 سبتمبر 2019: ألقت قوة أمنية القبض على المتهمين، وهما في حالة سكر، فور خروجهما من فرح أحمد فهمي وهنا الزاهد، الذي كان مقامًا في أحد الفنادق، وبتفتيش السيارة عُثر على حشيش وكوكايين.

13 سبتمبر 2019: أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة القضية.

فبراير 2020: أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات القاهرة، بتهمة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي.

14 مارس 2020: بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي.

18 مايو 2020: نظرت المحكمة جلسة محاكمة المتهمين وأجّلتها للشهر الذي يليه.

16 يونيو 2020: أمرت المحكمة بتأجيل القضية، في غياب المتهمين، لحضور المحامي الموكل منهما.

18 يوليو 2020: طلب الدفاع الحاضر مع المتهمين رد المحكمة (أي تنحيتها)، وقررت المحكمة وقف نظر الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد.

سبتمبر 2020: قضت محكمة الاستئناف برفض طلب الرد المقدم من المتهمين، وغرمتهما، وأمرت بمحاكمتهما مجددًا أمام محكمة الجنايات ذاتها.

19 سبتمبر 2020: عقدت المحكمة أولى جلسات محاكمة المتهمين، وتبين لها تغيبهما عن الحضور، فأصدرت حكمًا غيابيًا بمعاقبتهما بالسجن المشدد 15 سنة.