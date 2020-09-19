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عقوبة منتظرة لمحمود علاء في الزمالك بسبب "خناقة" أسوان

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محمود فؤاد
02:58 م | السبت 19 سبتمبر 2020
محمود علاء

محمود علاء

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك، توقيع عقوبة على محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بسبب ما بدر منه في مباراة أسوان.

ووقعت مشادة بين محمود علاء مدافع الزمالك وأحد مصوري التليفزيون المختصين بنقل مباراة أسوان أثناء خروج الفريقين من أرض الملعب عقب المباراة، وتوجه علاء إلى المصور وتهجم على الكاميرا، حيث تم احتواء الموقف سريعا بعد تدخل لاعبي ومسؤولى الفريقين.

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